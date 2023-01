Opnieuw drie incidenten 737 Qantas in drie dagen

In drie dagen deden zich drie incidenten met drie Boeing 737-800’s van Qantas voor. Al eerder kwam dit in dezelfde setting in hetzelfde tijdsbestek voor.

Het eerste incident vond afgelopen woensdag plaats. De VH-XZB vertrok vanuit Auckland onderweg naar Sydney. Eén motor raakte defect waarna de piloten een noodoproep afgaven die later werd bijgesteld naar een Pan-Pan-oproep. De 737 zette ondanks dat de route voort en landde uiteindelijk veilig op de plaats van bestemming. De machine staat sindsdien aan de grond. Verder onderzoek vindt momenteel plaats.

Een dag later vloog de VH-VZQ vanuit Sydney naar Nadi in Fiji, een klein eiland ten oosten van Australië. Vlak na take-off merkten de vliegers een mechanisch probleem op. Later bleek het te gaan om een defecte pitotbuis (meet dynamische en statische druk in een vliegtuig). De 737 cirkelde boven de oostkust van Australië alvorens te landen op de luchthaven vanwaar het toestel vertrokken was. Het onderdeel werd vervangen en de machine vertrok later die dag naar Adelaide.

De VH-VZQ cirkelde alvorens het toestel terugkeerde naar Sydney © Flightradar24.com

Vrijdag was het opnieuw raak met een 737. De VH-VXP steeg op vanuit Melbourne in de richting van Sydney. Uit voorzorg besloten de vliegers terug te keren naar Melbourne, omdat zij een ‘klein motorprobleem’ waarnamen. Het vliegtuig arriveerde uiteindelijk veilig en beide motoren functioneerden nog. Sindsdien staat het aan de grond volgens Flightradar24.

De VH-VXP kreeg een ‘klein motorprobleem’ en keerde terug naar Melbourne © Flightradar24.com

Voorzorgslandingen uitgelegd

Hoewel drie incidenten met hetzelfde type toestel zich (opnieuw) in korte tijd voordeden, is dat volgens Andrew David, Qantas-CEO Domestic, geen reden tot paniek. ‘Het is belangrijk deze dingen (ongeplande landingen, red.) in de juiste context te plaatsen’, weerlegt hij in een verklaring bij FlightGlobal. ‘Het laat zien dat er een overvloed aan voorzichtigheid is en dat het een veilige manier van reizen is.’ Ondanks dat begrijpt David de verontrusting. Daarbij benadrukt hij dat Qantas geen enkel risico neemt.

Niet de eerste keer

De drie incidenten met de 737 volgen op drie voorvallen in augustus vorig jaar. Op 7 augustus gaven de vliegers van de VH-VZJ een Pan-Pan-melding af nadat vlammen uit de rechtermotor waargenomen werden door een toestel dat zich achter de 737 bevond alvorens take-off. De dag daarna maakte de VH-XZH een ongeplande landing in Christchurch, omdat de piloten uit voorzorg de linkermotor hadden uitgezet. Tot slot werd een 737, registratie VH-XZM, een dag later getroffen door de bliksem waarna de vliegers preventief een ongeplande landing maakten op Karratha Airport. Op dat vliegveld waren Qantas-technici aanwezig die het toestel konden inspecteren.