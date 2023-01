Embraers KLM aan de grond: hoe nu verder? | Podcast

Goof en Goot zwammen verder over Haalbaar-Elektrisch Vliegen, over Mooie Moordwapens, en over hoe je jezelf een F-16 in kunt slijmen. Over de Embraer E2’s van KLM die het even niet allemaal doen, over Wrattenzwijnen voor de Oekraïne en over de terugkeer van de A380/B747. Over Blaas-Beperkt Businessjet-Vliegen en natuurlijk over hun eigen vliegervaringen! Goof zag een Space Shuttle gaan vanuit een Cessna, en Leo de Australische runderen met een R22! Nou u weer!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!