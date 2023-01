Nieuwe Oekraïense airline start in buitenland

De Oekraïense postgroep Nova Poshta is al lang bezig met het opzetten van een eigen vrachtmaatschappij. Door de oorlog gaat Supernova Airlines anders van start dan gepland.

Supernova Airlines wilde oorspronkelijk in de zomer van 2022 met twee Boeing 757-200F’s haar operaties starten. De toestellen zouden op routes vliegen van Kiëv en Lviv naar de Verenigde Staten en China. Maar een paar weken nadat de nieuwe maatschappij haar plannen bekend maakte viel Rusland Oekraïne binnen. Ondanks de oorlog bleef het management van Supernova Airlines actief, met succes. Op 16 januari ontving de airline haar Air Operator’s Certificate (AOC). Volgens Yaroslav Krasnozhon, CEO van Supernova Airlines, is dit ‘een voorbeeld van de taaiheid van de Oekraïners’.

Nova Poshta is van plan met de airline zelf pakketten te vervoeren in plaats van dit uit te besteden. Op deze manier kan er veel tijd worden gewonnen, zo lichtte het postbedrijf toe. Supernova Airlines beschikt al over vliegtuigen. In plaats van de geplande Boeing 757’s worden er voorlopig twee Antonov An-26’s geleased. De Antonov’s zijn 44 en 40 jaar oud en zijn eigendom van Constanta, een andere Oekraïense vrachtmaatschappij.

Planning

Zodra de oorlog is afgelopen wil Supernova Airlines de An-26’s inzetten vanaf Kiev en Lviv. Voorlopig staan ze gestationeerd op luchthavens in het buitenland, maar wel in de buurt van de Oekraïense grens. Naar verwachting vinden de eerste vluchten in het voorjaar plaats.