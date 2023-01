Ryanair-vlucht krijgt escorte van F-16’s

Een Boeing 737 van Ryanair werd gisteren begeleid door twee Griekse straaljagers nadat er een bommelding over de vlucht was binnengekomen.

Het incident vond plaats op een Ryanair-vlucht van Polen naar Athene. Aan boord zaten meer dan 190 mensen. Nadat er een bommelding over de vlucht binnenkwam werden in de eerste plaats Hongaarse gevechtsvliegtuigen ingezet om het toestel te begeleiden. De escorte werd later overgenomen door twee Griekse F-16’s, zo meldde het Griekse minsterie van Defensie zondag.

De Ryanair-vlucht is uiteindelijk veilig geland in de Griekse hoofdstad Athene. Aldaar werd het toestel naar een afgelegen plek verplaatst voor verder onderzoek. Tijdens dat onderzoek zijn er, zo melden Griekse media, geen explosieven aangetroffen. Het is vooralsnog niet duidelijk wie er achter de bommelding zit. Ryanair flight #FR6385 escorted by F-16 fighter jets following a bomb threat https://t.co/IR14ZqK1Qf (pic: Reuters) pic.twitter.com/j9dNQmw3Va— AIRLIVE (@airlivenet) January 22, 2023

