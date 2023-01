Virgin Galactic-toestellen blijken niet luchtwaardig

De eerste commerciële vlucht van Virgin Galactic met ruimtetoeristen staat gepland voor dit jaar. Maar het bedrijf wordt geconfronteerd met ernstige beschuldigingen dat de ruimtevaartuigen niet veilig zijn.

Het is de bedoeling dat een ruimteveer van Virgin Galactic in het tweede kwartaal van dit jaar in een baan om de aarde wordt gebracht. Ruimtetoeristen kunnen dan een paar minuten gewichtsloosheid ervaren en de aarde van bovenaf bekijken. Een kaartje voor de vlucht die in totaal drie uur gaat duren, kost ongeveer 420 duizend euro.

Voordat het zover is moet Virgin Galactic eerst andere problemen oplossen. Investeerders van het bedrijf spanden eind 2021 een rechtszaak aan in de Verenigde Staten, waarbij ze het bedrijf ervan beschuldigden dat het ruimtevaartuig niet geschikt is voor gebruik in de ruimte.

Problemen

Tijdens de eerste bemande ruimtevlucht in juli 2021 waren er flinke problemen, maar dat bleek pas achteraf. Zo verliet Spaceship Two bijna twee minuten lang het toegewezen luchtruim. De FAA zette op last van dit incident het bedrijf aan de grond. Ook was er een risico op een noodlanding, maar die bleek niet nodig.

Niet luchtwaardig

Volgens de investeerders maakt Virgin Galactic gebreken aan haar ruimtevaartuigen niet openbaar, wat voor schijnveiligheid zorgt. In de rechtbank gaven ze aan dat de prototypes van het moederschip en de VSS Unity niet luchtwaardig waren, waarbij wordt verwezen naar interne documenten: ‘De prototypes waren zo instabiel dat elke vlucht de laatste kon zijn’. Volgens een medewerker van Virgin Galactic verschenen er na elke vlucht van het moederschip scheuren in de vleugels en werden ze soms niet gerepareerd. De scheuren worden omschreven als ‘spinnenwebben of gebroken eierschalen’.

Verbeteringen

Virgin Galactic geeft achteraf toe dat er complicaties waren maar zegt de problemen nu te hebben opgelost. Zowel het moederschip als de VSS Unity hebben upgrades gehad en beginnen binnenkort met testvluchten. Desondanks de uitspraken van het bedrijf over upgrades zijn aandeelhouders het vertrouwen verloren.