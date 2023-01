Air France-KLM tankt nu ook SAF in Engeland

De Air France-KLM Group is een samenwerking gestart met Teesside International Airport in Engeland. Met de deal kunnen de maatschappijen Sustainable Aviation Fuel (SAF) bijmengen op de luchthaven.

Het is voor het eerst dat een Engelse luchthaven meedoet aan het Air France-KLM Corporate Sustainable Aviation Fuel Programme. Dit stelt bedrijven met een corporate contract in staat een deel van hun vliegreizen te laten uitvoeren op duurzame vliegtuigbrandstof, aldus KLM.

Door de samenwerking met de luchthaven van Teesside beschikt Air France-KLM over een extra luchthaven waar de groep vliegtuigen met SAF bij kan tanken. Het is tevens een nieuwe stap richting een duurzamere luchtvaart. De duurzame brandstof die door KLM wordt gebruikt kan emissies tot ongeveer 75 procent verminderen in vergelijking met conventionele brandstof.

Phil Forster, algemeen directeur van Teesside Airport toont zich verheugd: ‘Een samenwerking starten als deze met een airline die al lang betrokken is bij onze luchthaven staat centraal bij het bereiken van een duurzame luchtvaart. We zijn verheugd dat we de eerste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk zijn die zich bij dit programma aansluit.’

KLM

Van de Air France-KLM-groep is KLM de enige maatschappij die van en naar Teesside International Airport vliegt. De Engelse luchthaven wordt dagelijks twee keer aangevlogen vanaf Schiphol. Ondanks de nieuwe samenwerking gebruikte KLM al SAF op vluchten naar Teesside. Sinds januari 2022 mengt KLM een half procent van deze brandstof bij op alle vertrekkende vluchten vanaf Schiphol. De nieuwe deal maakt het mogelijk ook SAF bij te mengen op vertrekkende vluchten vanuit Engeland.