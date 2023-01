Dubbel gevoel over bijnaam Virgin Atlantic A330neo

Virgin Atlantic onthulde maandag de bijnaam voor een gloednieuwe Airbus A330neo ter ere van koningin Elizabeth die vorig jaar overleed. Niet iedereen vindt de naam gepast voor op het toestel.

De A330neo, die in april wordt geleverd, kreeg de bijnaam ‘Queen of the Skies’. De Nederlandse Corneel Koster, CCO van Virgin Atlantic, legt uit waarom de Airbus die bijnaam kreeg: ‘Net als koningin Elizabeth tijdens haar zeventig jaar op de troon, is Virgin Atlantic er trots op om de vlag van het Verenigd Koninkrijk over de hele wereld te mogen voeren. We zijn verheugd binnenkort ‘Queen of the Skies’ te verwelkomen in onze vloot en hopen dat het een passend eerbetoon is aan een onvergetelijke, geliefde monarch.’

Het is niet het eerste toestel van Virgin Atlantic dat deze naam krijgt. in 2004 kreeg een A340-600 ook al de aanduiding ‘Queen of the Skies’. De koningin was toen in Frankrijk voor een staatsbezoek en mocht de Airbus bij de fabriek in Toulouse onthullen.

Boeing 747