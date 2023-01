Grote staking verwacht op luchthaven Berlijn

Woensdag 25 januari vinden er de hele dag geen vluchten plaats van en naar Berlijn Brandenburg Airport. Vakbond Verdi heeft honderden medewerkers opgeroepen tot een staking.

Aanstaande woensdag dreigt er chaos op het vliegveld van Berlijn Brandenburg (BER). ‘In deze situatie moet de luchthaven ervan uitgaan dat er die dag geen reguliere passagiersvluchten kunnen plaatsvinden’, legt een woordvoerder van BER uit. Medewerkers van de grondafhandelingsdiensten, de luchthaven zelf en de beveiliging zijn door Verdi opgeroepen om de hele dag te staken. Daarnaast wil de vakbond tussen 10:00 en 11:30 uur een protestbijeenkomst houden voor de terminal met ongeveer 1.500 deelnemers.

De stakingsaankondiging komt nadat onderhandelingen over betere lonen tussen Verdi en de luchthaven tot nu toe niet succesvol zijn geweest. De vakbond eist een salarisverhoging van 500 euro per maand voor een periode van een jaar voor alle werknemers. Volgens BER heeft de staking gevolgen voor ruim 35 duizend passagiers. Getroffen reizigers worden geadviseerd om hun luchtvaartmaatschappij te benaderen voor informatie over het omboeken van tickets of andere reismogelijkheden.

Miljardensteun

De ‘nieuwe’ Berlijnse luchthaven zit de laatste jaren krap bij kas. In 2022 keurde de Europese Commissie de overheidssteun van 1,7 miljard euro goed voor BER. Met dit bedrag worden gesubsidieerde renteleningen terugbetaald die de luchthaven tijdens de coronacrisis ontving. Tevens betaalt het vliegveld de operationele kosten en wil het de rest van de liquiditeit versterken. Door de hoge kosten van de luchthaven vraagt men zich af of aan de eis van de vakbond kan worden voldaan.