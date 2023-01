Oostwold Airport krijgt grote upgrade

Het kleine vliegveld naast het Groningse dorp Oostwold is een maand lang gesloten voor al het vliegverkeer. De start- en landingsbaan wordt helemaal verhard, meldt het vliegveld in een nieuwsbrief.

Al sinds de eerste vlucht vanaf Oostwold Airport beschikt het veld over een grasbaan. Na 63 jaar komt daar verandering in. Vanaf medio maart kunnen vliegtuigen landen op een geasfalteerde baan van 900 meter lang. Met recht een grote verbetering want de bereikbaarheid van Oostwold Airport wordt veel beter omdat de staat van de baan dan niet meer afhankelijk is van de weersomstandigheden. De werkzaamheden beginnen op 13 februari en duren ongeveer een maand. Vliegers wordt aangeraden de NOTAM’s (Notice To Airmen) in de gaten te houden.

Het vliegveldje, dat voornamelijk wordt gebruikt door de kleine luchtvaart, is de laatste jaren steeds bekender geworden. Zo wordt er ieder oneven jaar de Oostwold Airshow georganiseerd en staan er meerdere historische vliegtuigen gebaseerd op ‘Dutch Duxford’. Helaas is de vliegshow de afgelopen jaren onder andere door de coronacrisis meermaals uitgesteld.