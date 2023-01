Piloten ergeren zich aan Duitse luchtverkeersleiding

Piloten van de kleine luchtvaart (General Aviation) zijn niet blij met de Duitse luchtverkeersleiding. Hoge verwachtingen bij de vliegers eindigen in teleurstelling.

In 2022 gaf DFS, het Duitse bedrijf dat verantwoordelijk is voor de luchtverkeersleiding, aan in 2023 vele luchtvaartkaarten gratis beschikbaar te stellen. Piloten die op zicht vliegen en zich houden aan de Visual Flight Rules (VFR) gebruiken deze kaarten waarop zaken zijn te zien als luchthavens en luchtruimen. Ze worden gepubliceerd in het Aeronautical Information Publication (AIP). De kaarten zijn in Duitsland in tegenstelling tot in andere landen uitsluitend tegen betaling te verkrijgen.

Het nieuws zorgde voor blijheid en hoge verwachtingen bij piloten in Duitsland, maar ook in Nederland. Veel Nederlandse vliegers maken namelijk wel eens een dagtrip naar Duitsland, of volgen hun vliegopleiding daar. De vraag naar gratis kaarten is dan ook niet van gisteren. Het bericht van DFS luidde als volgt: ‘Vanaf januari 2023 willen we ook de AIP VFR gratis online beschikbaar stellen. Dit geeft alle luchtruimgebruikers gemakkelijk en gratis toegang, ongeacht of ze volgens IFR of VFR reizen’.

Abonnement

De teleurstelling bleef echter niet uit want veel functies bleken alleen beschikbaar bij afsluiting van een abonnement. Enkele vliegers geven aan dat er verder ‘geen zoekfunctie is, de gegevens niet kunnen worden geïntegreerd in bekende navigatie-apps en dat het ook niet mogelijk is meerdere kaarten tegelijk af te drukken of op te slaan’.

Onzin

Vliegers vinden het onzin geld te moeten stoppen in de functie terwijl dat bij kaarten voor instrumentvliegen niet hoeft. ‘We moeten voor iets betalen dat al door belastingen wordt gedekt. Als staatsbedrijf ontvangt DFS overheidssubsidies, maar toch willen ze winst maken op de markt’, bekritiseerde de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA). Zij en andere brancheorganisaties vinden dat er alleen al om veiligheidsredenen vrij toegang tot luchtvaartinformatie moet zijn. Onder meer in Nederland is dit wel het geval, zonder enige beperking.