Allerlaatste Boeing 747 over paar dagen afgeleverd

De laatste Boeing 747 wordt op 31 januari overgedragen aan Atlas Air. De afleveringsceremonie is via een livestream te volgen.

De 1574e Boeing 747, een 747-8F die momenteel als N863GT geregistreerd staat, zal na de levering aan Atlas Air opereren onder een chartercontract van de Zwitserse logistieke groep Kuehne + Nagel. Het vliegtuig draagt de naam ‘Empower’ en krijgt geen speciale livery. Wel is er een sticker op de neus van het toestel aangebracht als eerbetoon aan Joe Sutter, de ontwerper van de Boeing 747.

Duizenden gasten, waaronder huidige en voormalige medewerkers, klanten en leveranciers, komen de aflevering van de laatste 747 bijwonen. De ceremonie is niet publiek toegankelijk, maar via Vimeo zal deze op dinsdag 31 januari vanaf 22 uur middels een livestream te volgen zijn. Join us in bidding farewell to the #QueenOfTheSkies on Tuesday, January 31, 2023, at 1 p.m. PST in a live webcast of our final 747 delivery celebration. #ThankYou747



Watch here: https://t.co/FV3Dmnsph8 pic.twitter.com/wTDyKl5GsS— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2023