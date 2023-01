Emirates met SAF de lucht in

Emirates heeft de grondfase van een testproject met duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) afgerond. Volgens Emirates kunnen de GE90-motoren van hun Boeing 777-300ER volledig op biobrandstof draaien zonder dat daarbij de motoreprestaties negatief beïnvloed worden. Na deze positieve testresultaten gaat Emirates beginnen met vluchten met SAF.

Tijdens de tests draaide één motor aan de grond op honderd procent SAF en de andere op conventionele vliegtuigbrandstof. Zo werden de prestaties tussen beide motoren vergeleken. Ditzelfde gaat tijdens de testvlucht ook gebeuren. Voordat Emirates dus volledig op SAF gaat vliegen wordt nog een volgende deeltest uitgevoerd. Dit om na te gaan of in alle situaties een naadloze werking van de vliegtuigmotor en brandstofsystemen mogelijk is. Vooralsnog lijkt dat gelet op de testresultaten wel het geval te zijn: er waren geen aanpassingen aan de vliegtuigsystemen of speciale onderhoudsprocedures nodig om de Boeing 777-300ER of GE90-motor te gebruiken met SAF.

Testsamenwerking

Emirates is onderdeel van een samenwerkingsverband met als doel de transitie van de luchtvaartsector naar SAF te versnellen om zo de ambitieuze “net zero carbon emissions by 2050”-doelstelling van de sector te halen. De partners hierin zijn GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste en Virent Inc. Samen hebben zij, onder andere in het ultramoderne Emirates Engineering Centre in Dubai, tests uitgevoerd met een nieuw SAF-mengsel.