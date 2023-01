Oud-partijleider Lodewijk Asscher krijgt rol in luchtvaart

Voormalig PvdA-leider en oud-minister Lodewijk Asscher gaat aan de slag als de nieuwe voorzitter van de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT).

In het samenwerkingsverband zijn onder meer luchthavens, airlines, kennisinstellingen en brandstofproducenten verenigd. Als voorman van de DLT zal Asscher, die in het verleden minister van Sociale Zaken en later PvdA-leider en -fractievoorzitter was, zich inzetten voor de verduurzaming van de luchtvaart. ‘Het aanpakken van klimaatverandering is een reusachtige taak waar de wereld voor staat, en ook de luchtvaart moet daarin zijn rol pakken. Daar wil ik graag aan bijdragen’, aldus Asscher.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de luchtvaartsector, die zijn neergelegd in het in 2019 gesloten akkoord Duurzame Luchtvaart, te realiseren, wordt binnen het DLT-verband samengewerkt tussen de verschillende betrokken partijen aan zowel de korte als de lange termijn. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen voor korte afstanden, waaronder in Caribisch Nederland. Ook is het de bedoeling dat de grondoperatie op Nederlandse luchthavens emissievrij wordt, bijvoorbeeld door het taxiproces van vliegtuigen te elektrificeren. Verder is het de bedoeling dat er in 2030 in Nederland veertien procent duurzame brandstof wordt bijgemengd.

Voor de langere termijn zijn de ambities groter. Zo is het de bedoeling dat vluchten binnen Nederland tussen 2030 en 2050 volledig elektrisch worden uitgevoerd. Ook moet er in die periode op grotere schaal synthetische kerosine worden geproduceerd en moet de uitstoot van de internationale luchtvaart halveren ten opzichte van het niveau van 2005. Uiterlijk in 2070 moet de luchtvaart volledig emissievrij zijn, al hebben veel luchtvaartmaatschappijen zichzelf een strengere deadline gesteld, en is het doel om alle Europese vluchten elektrisch uit te voeren.