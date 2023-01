President arm Mauritanië koopt 737 BBJ

De regering van het Afrikaanse Mauritanië doet een opvallende aanschaf. Ondanks dat het land tot een van de armste ter wereld behoort wil de regering nu een prijzig regeringstoestel aanschaffen: een Boeing 737 BBJ.

In Mauritanië leeft ongeveer veertig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Toch lijkt dit de huidige regering van het land er niet van te weerhouden zich een regeringsvliegtuig ter waarde van zo’n 25 miljoen dollar toe te eigenen. Volgens diverse Afrikaanse media betreft het een zakenjetversie van de Boeing 737, uitgerust met een vergaderzaal en een eigen presidentiële suite. Gezien het genoemde bedrag zou dit dan wel gaan om een tweedehands toestel. De kosten die komen kijken bij de aanschaf zouden deels worden gedekt door steun van de Verenigde Arabische Emiraten.

Op dit moment beschikt Mauritanië niet over een regeringstoestel. Voor VIP-transport in de regio wordt een Cessna 441 Conquest II gebruikt en voor langere vluchten worden toestellen van bijvoorbeeld Mauritania Airlines gecharterd. Een nieuw, meer luxueus, toestel is dus zeker een grote stap vooruit.

Kritiek uit onverwachte hoek

Ondertussen komt er kritiek van Mohamed Ould Abdel Aziz, zelf president van Mauritanië tot 2019. Op Facebook schrijft de voormalig leider van het land dat gelden van de staat in het geval van Mauritanië alleen besteed mogen worden aan wat de hongerende mensen helpt. De aanschaf van een privéjet hoort daar volgens hem niet bij. De uitspraak is opvallend daar Abdel Aziz zelf wordt beschuldigd van corruptie. Hij zou een uitreisverbod hebben in afwachting van de afhandeling van zijn zaak.