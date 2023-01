Europees Hof daagt Rusland in zaak-MH17

Rusland zal zich voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moeten verantwoorden voor de rol van het land in de ramp met vlucht MH17, aldus bepaald door het EHRM in Straatsburg.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft besloten zowel de aanklacht van de Nederlandse staat als de meerdere individuele aanklachten in behandeling te nemen. Gisteren werd dit, betrekkelijk onverwachts, duidelijk gemaakt. Nabestaanden laten weten erg blij te zijn met dit besluit. Dat naast de aanklacht van Nederland ook individuele zaken meegenomen worden wordt specifiek ervaren als een opsteker, meldt Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17 tegenover het Algemeen Dagblad: “Deze verrassende extra mededeling maakt het voor hen nog veel mooier”, zegt hij.

Rusland wordt in de aanklacht van Nederland verantwoordelijk gehouden voor het neerschieten van Malaysia Airlines vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen hierbij om het leven. Nederland heeft een voortrekkersrol gehad in het onderzoek naar de ramp en de juridische stappen daarna. In 2020 klopte de overheid aan bij het EHRM om Rusland aan te klagen. Volgens Nederland vervulde Rusland een sleutelrol bij het neerschieten van vlucht MH17. Ook hinderde Rusland daarna actief het onderzoek, wat de nabestaanden nog eens ernstig leed berokkende. Volgens Rusland had het in 2014 weinig tot geen invloed in het separatistengebied ten tijde van het ongeval. Nederland, nabestaanden, en nu ook de rechtbank, trekken dit in twijfel. De Nederlandse staat, én de Nederlandse rechtbank in het MH17-strafproces, stellen dat de Russische strijdkrachten de touwtjes toch echt in handen hadden. In november 2022 werden dan ook twee Russen bij verstek tot levenslang veroordeeld in de Nederlandse strafzaak.

Voortzetting juridische strijd

Het EHRM moest tot gisteren nog een besluit nemen over het al dan niet behandelen van de zaak. Doorgaans moeten voor een gang naar dit hof alle andere juridische wegen al zijn begaan. Omdat de Russische rechtspraak niet als onafhankelijk wordt gezien gaat de zaak toch in Straatsburg behandeld worden. Hoewel een mogelijke uitspraak van het EHRM in de toekomst zeker een doorbraak te noemen is, betekent dat nog niet dat de verantwoordelijken ooit gestraft zullen worden. Rusland erkende het Nederlandse proces al eerder niet en gaf dan ook geen gevolg aan het vonnis. Ook ziet het land het hof in Straatsburg als een ‘neprechtbank’ dat politiek wordt ingezet tegen Rusland.