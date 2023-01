Haagse raad ageert tegen Rotterdam-The Hague

Ook in Den Haag tonen steeds meer partijen zich voorstander van de sluiting van Rotterdam-The Hague Airport. Hoewel de Hofstad geen aandeelhouder is zijn verschillende partijen tegen het vliegveld. Bij gebrek aan een zakelijke vinger in de pap is voor onder andere GroenLinks het ‘Haagse’ in de naam van de luchthaven nu iets dat ter discussie staat.

Terwijl de luchthaven wil groeien komt er vanuit de provinciale en Rotterdamse politiek steeds meer tegenstand tegen Rotterdam-The Hague Airport (RTM). Vooral de overlast en de mogelijkheid het gebied voor andere doeleinden te kunnen benutten, worden als argumenten aangedragen. Voor verschillende partijen spelen milieuoverwegingen ook een rol.

Deze geluiden vinden weerklank in Den Haag en dat is opvallend. Deze stad is, anders dan Rotterdam, geen aandeelhouder in de Schiphol Group waarvan Zestienhoven deel uitmaakt. Toch deden diverse Haagse politici recentelijk hun zegje. “Wat ons betreft mag het vliegveld echt sluiten”, stelde bijvoorbeeld fractievertegenwoordiger George Ongkiehong van de Partij voor de Dieren (PvdD) tegenover Den Haag FM. Hij droeg de ligging in het dichtbevolkte gebied aan als argument tegen het voortbestaan ervan en ziet zichzelf als voortrekker in de strijd voor sluiting: “Andere partijen zijn daar misschien nog niet helemaal aan toe, maar we willen toch dat geluid laten horen.” Ondanks het feit dat de Haagse raad weinig te zeggen heeft over RTM ziet hij wel verantwoordelijkheid als naamgever.

Die naam is ook het mikpunt van GroenLinks. Zo gaf fractievoorzitter Maarten de Vuyst te kennen voorstander te zijn van het inkrimpen van de luchtvaart en tegenstander van de luchthaven nabij Rotterdam: “We hoeven onze naam niet op dat vliegveld in 010′, meldde hij op Twitter. Anders dan bovengenoemde partijen en D66 wil de grote Haagse lokale partij Hart voor Den Haag juist dat het vliegveld blijft bestaan en kan groeien om Den Haag als internationale congresstad bereikbaar te houden.