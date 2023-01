Max Verstappen voorziet privéjet van racesimulator

De privéjet van Formule 1-coureur Max Verstappen, registratie PH-DTF, is onlangs voorzien van een opmerkelijke upgrade.

De Dassault Falcon 900EX van de tweevoudig wereldkampioen stond na afloop van het Formule 1-seizoen eind vorig jaar voor onderhoud enige tijd op de luchthaven van Basel. Sinds enkele weken is het vliegtuig weer in gebruik, waarbij Schiphol op 13 januari de eerste bestemming was. In de onderhoudsperiode blijkt niet alleen de technische staat van het vliegtuig te zijn nagelopen, maar is ook het interieur van de jet onder handen genomen. De coureur, van wie bekend is dat hij naast het ‘echte werk’ ook geregeld aan virtuele racesessies deelneemt, heeft een ware racesimulator in het vliegtuig laten bouwen.

Dat onthulde Red Bull-teamadviseur Helmut Marko onlangs toen hij bevraagd werd over frustraties die Verstappen over de organisatie van een simulatorrace uitte. Volgens Marko doet die negatieve ervaring niet af aan de motivatie van de coureur: ‘Hij heeft zelfs zijn privévliegtuig laten ombouwen zodat hij in de toekomst in de lucht kan simracen. Maar dat is ook maar goed, omdat Max deze afleiding nodig heeft. Bij zijn twee titels heeft het hem in ieder geval geen windeieren gelegd.’ Awesome video!



Max' private jet PH-DTF Falcon 900EX lands at @schiphol airport in The Netherlands 🇳🇱 after maintenance 🔧 @euroairportcom 🛩

🎥@dsajet aviation reporter @nhnieuws

13.01.2023 pic.twitter.com/RcHdo15SD9— Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) January 14, 2023