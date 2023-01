SWISS komt met upgrade voor Airbus A340’s

SWISS rust de komende tijd al haar Airbus A340’s uit met de Premium Economy-klasse, ondanks de aanstaande uitfasering van de toestellen.

Vanaf 2025 worden de vier A340-300’s waarmee SWISS momenteel nog opereert vervangen door modernere en schonere Airbus A350-900’s. Eind vorig jaar kondigde de Zwitserse maatschappij al aan dat de viermotorige A340’s in de resterende twee jaar tot de uitfasering toch zullen worden voorzien van de luxere economy-klasse. Het eerste vliegtuig, de HB-JMB, is er inmiddels van voorzien. Het is de bedoeling dat de drie resterende toestellen uiterlijk in april allemaal over het product beschikken.

‘Onze nieuwe Premium Economy-klasse heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een heel populair reisproduct’, zegt commercieel topman van SWISS Tamur Goudarzi Pour. ‘De positieve feedback van onze klanten over het betere zitcomfort, de hogere mate van service en het uitgebreidere menu, maakt dat we dit kwaliteitsproduct op meer routes willen aanbieden.’ Vorig jaar werden alle Boeing 777-300ER’s van de maatschappij al van de reisklasse voorzien. © SWISS