Boom Supersonic gaat bouwen

Boom Supersonic is begonnen met de bouw van zijn Overture Superfactory in Greensboro, North Carolina. Na de bouw zullen in deze enorme fabriek de eindassemblagelijn, testfaciliteiten en een leveringscentrum voor klanten voor het supersonische vliegtuig van het bedrijf gehuisvest worden.

Afgelopen donderdag begon Boom Supersonic met de bouw van de Overture Superfactory, een ultramoderne productiefaciliteit op een campus van 62 hectare op de Piedmont Triad International Airport (GSO) in North Carolina. Boom Supersonic wil het snelste passagiersvliegtuig ter wereld ontwikkelen. De Overture, zoals het toestel heet, zal twee keer zo snel vliegen als de reguliere passagierstoestellen. Op dit moment zijn de orderboeken van Boom al goed voor 130 vliegtuigen. Maatschappijen als American Airlines, United Airlines en Japan Airlines hebben opties genomen voor het supersnelle toestel. Het doel van de fabrikant is vanaf 2025 te kunnen gaan testen met toestellen. De ligging van de luchthaven in Greensboro, nabij opleidingsinstituten, de oceaan en leveranciers, maakt dit een geschikte locatie.

Kathy Savitt, bestuursvoorzitter van Boom Supersonic, noemt het begin van de Ouverture Superfactory een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van duurzaam en toegankelijk supersonisch reizen. Boom verwacht tegen 2032 meer dan 2.400 mensen in dienst te nemen in de Superfactory en zou al van start gegaan zijn met het wervingsproces. Vanaf volgend jaar zou de fabriek reeds in gebruik genomen moeten zijn. Volgens schattingen van economen moet de hele productie van de Boom Supersonic in twintig jaar tijd de economie van North Carolina met ten minste 32,3 miljard dollar laten groeien.