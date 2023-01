Vanaf Groningen Airport Eelde naar de zon

Het aanbod vakantievluchten vanaf het noordelijke vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE) blijft groeien. Nadat TUI eerder aankondigde komende zomer extra te gaan vliegen vanaf Eelde op Alanya, komen er nu nog twee nieuwe zonnige bestemmingen bij. In de zomer kan vanuit Groningen naar de Turkse kustplaats Dalaman of naar het Griekse eiland Rhodos gevlogen worden.

De luchthaven ziet groeipotentieel in de zonvakanties en verwelkomt de nieuwe routes enthousiast: “Dit zijn voor onze regio gewilde bestemmingen”, vertelt Jonas van Dorp van GAE. Voorlopig vliegt Transavia vanaf Eelde nog op Åre Östersund Airport om mensen te kunnen laten genieten van wintersport in Zweden. In augustus gaat Corendon één keer per week naar Rhodos en twee keer naar Dalaman. Ook zou Corendon in de zomer het aantal vluchten op de bestaande route naar Kreta willen uitbreiden. Volop vakantiedrukte in Groningen dus.

Vakantievluchten versus windmolens

Hoewel dit voor het vliegveld en de opties voor reizigers goed nieuws is, blijft de toekomst van Eelde nog altijd onzeker. Verschillende partijen in de Groningse gemeenteraad gaven recentelijk aan te willen kijken naar het sluiten van Groningen Airport Eelde om meer ruimte te creëren voor hoge windturbines. De gemeente Groningen is voornemens in 2035 volledig CO₂-neutraal te zijn. Om dit te bewerkstelligen wil de stad zo veel mogelijk groene energie lokaal opwekken. Een van de manieren om dit te doen is de bouw van meer windmolens.