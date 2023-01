Verkiezingen: Overijssel ruziet over Twente Airport

De provinciale verkiezingen op 15 maart beginnen aardig dichtbij te komen. In Twente barst het politieke geweld los: daar botsen de VVD en D66 over de toekomst van vliegveld Twente.

Afgelopen woensdag zei minister Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat nog dat een toekomst voor Twente Airport als burgerluchthaven “amper haalbaar” is. De minister kwam hiermee in reactie op vragen van zijn partijgenoot Daniël Koerhuis in de Kamer. Deze informeerde naar de mogelijkheid een onderzoek te houden over de kansen van Twente Airport als vliegveld voor de burgerluchtvaart. Over de rol van de luchthaven wordt al langer gedebatteerd.

In de provinciale staten van Overijssel werd zo afgelopen week met afkeer gereageerd op de interesse van de VVD, zo meldt Tubantia. Renilde Huizenga, de D66-lijsttrekker in Overijssel zegt “totaal verbaasd” over de bijdrage van Koerhuis én de geluiden in de VVD-fractie te Enschede. Huizenga ziet absoluut geen toekomst voor Twente als vakantieluchthaven. De provincie Overijssel is samen met de gemeente Enschede eigenaar van Twente Airport. Ondanks dat minister Harbers zelf weinig lijkt te zien in mogelijke ontwikkeling van het vliegveld in het oosten. Wel zei Harbers dat het in de eerste instantie niet aan hem is. Wanneer de betrokken partijen met een rendabel plan komen valt ook over een toekomst van Twente als meer dan een parkeerplaats te praten.

De D66 van Huizenga blijft echter mordicus tegen. Vooral eerdere kapitaalinjecties in het noodlijdende Twente Airport maken dat zij het als luchtfietserij ziet dat Twente Airport zich gaat ontwikkelen tot een serieuze regionale luchthaven. Over haar prioriteiten op het gebied van infrastructuur en mobiliteit laat zij in Tubantia het volgende optekenen: “wij denken aan wandelen, fietsen, openbaar vervoer, de auto en dan pas aan vliegen. In die volgorde”.