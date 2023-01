Schiphol kocht stikstofrechten van al gestopte boeren

Schiphol blijkt stikstofrechten te hebben gekocht van boerenbedrijven die al niet meer actief waren. Een week nadat bekend werd dat Schiphol genoeg boeren uitgekocht zou hebben voor een natuurvergunning krijgt het imago van het toch al controversiële opkoopbeleid een extra deuk.

Schiphol beschikt nog altijd niet over een natuurvergunning. Om die alsnog te verkrijgen heeft het bedrijf meer stikstofruimte nodig. De luchthaven kocht hiertoe in rap tempo boeren uit om hun vergunningen over te nemen. Dit tot ergernis van diverse Kamerfracties. Vorige week maakte de luchthaven bekend klaar te zijn met het opkopen van stikstofrechten. Er zouden vier boeren helemaal uitgekocht zijn en van acht andere agrarische bedrijven een deel van de stikstofrechten opgekocht. Voor zo’n 20 à 25 miljoen euro zou de luchthaven daarmee ruimte hebben voor zowel Schiphol als Lelystad Airport. Nu blijkt echter dat het opkopen van de stikstofruimte door Schiphol niet in alle gevallen noodzakelijk zal leiden tot reductie van de uitstoot. Schiphol zou namelijk onbenutte stikstofrechten hebben aangekocht van drie boerenbedrijven die reeds gestopt waren. Volgens de luchthaven gaat het echter om bedrijven die recentelijk opgehouden zijn te bestaan. Een ander geval, waarin rechten gekocht konden worden van een bedrijf dat al meerdere jaren inactief was, leidde niet tot een deal.

Ondanks dit opmerkelijke nieuws meldt Schiphol volgens de Volkskrant dat de overname van de boerenbedrijven nog steeds ecologisch doeltreffend is: “Onze aankopen zorgen ervoor dat er minder depositie van stikstof is in Natura 2000-gebieden, omdat de depositie afkomstig van vliegverkeer niet groter wordt, maar we wel stikstofbronnen (de boerderijen) weghalen. Verder verminderen wij zelf de stikstofuitstoot op de luchthaven door verregaande elektrificatie van grondafhandeling.”

Voor minister Harbers (VVD) zal dit opmerkelijke nieuws waarschijnlijk een nieuw bezoek aan de Tweede Kamer betekenen. Afgelopen woensdag werd hem al om uitleg gevraagd over het opkoopbeleid van Schiphol. Ook minister Adema van Landbouw moest zich eerder verantwoorden voor het parlement. Deze berichten zullen hun verweer in de Kamer niet vereenvoudigen.