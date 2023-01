Flybe stopt per direct met vliegen

Flybe heeft vrijdagnacht al haar operaties met onmiddellijke ingang moeten stoppen. De airline geeft aan dat alle vluchten zijn geannuleerd en niet worden verplaatst.

De Britse regionale luchtvaartmaatschappij is na 290 dagen gestopt met de vluchtuitvoering. Flybe zei zaterdagochtend het volgende: ‘Het spijt ons te moeten aankondigen dat de maatschappij onder curatele is gesteld’. Alle vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn geannuleerd. De airline roept reizigers op om niet naar de luchthaven te komen als ze een vlucht hebben geboekt met Flybe. Passagiers moeten zelf een alternatieve vlucht regelen, de maatschappij geeft aan niet in staat te zijn om dat zelf te doen.

Flybe vloog tot zaterdag met een vloot van negen Dash 8-Q400’s. Daarmee werden 23 routes onderhouden, waaronder een groot deel van en naar Schiphol. Wat er nu met de maatschappij gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. De kans op een doorstart lijkt erg klein.

Oude Flybe

Het lijkt in zekere mate op een herhaling van de geschiedenis. Voordat het ‘nieuwe Flybe’ in april 2022 het luchtruim koos, ging de ‘oude’ maatschappij in 2020 failliet. Het bedrijf verkeerde voor de coronacrisis al langer in zwaar weer. Nadat er meerdere pogingen waren gedaan om de airline te redden moest het in maart 2020 alsnog alle operaties staken. Het faillissement kostte 2400 medewerkers hun baan en ruim 54 Dash 8-toestellen gingen in opslag. On 28 Jan 23 David Pike & Mike Pink were appointed Joint Administrators of Flybe Limited. Flybe has now ceased trading. All Flybe flights from & to the UK are cancelled & will not be rescheduled. Further information can be found @ https://t.co/VbCQW2SmGn & https://t.co/bcNJz3Cthq pic.twitter.com/DhLb8UhwXk— Flybe ✈ (@flybe) January 28, 2023