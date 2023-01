Passagiers na 13,5 uur vliegen terug bij af

Passagiers aan boord een Airbus A380 van Emirates stegen vrijdag op van Dubai, om daar bijna veertien uur later weer te landen.

Vlucht EK448 vliegt normaal van Dubai naar Auckland in Nieuw-Zeeland. De vlucht duurt dan iets meer dan 15 uur, maar dan hebben de passagiers een grote afstand overbrugd en landen ze duizenden kilometers verderop. De reis van vrijdag liep iets anders. Na zeven uur vliegen keerde de A380 plots boven zee om. Ruim zes uur later landde de Airbus weer in Dubai.

De superjumbo was genoodzaakt om te keren omdat landen op de luchthaven van Auckland tijdelijk niet mogelijk is. Door een hevige storm staat de terminal grotendeels onder water en kunnen er geen vluchten plaatsvinden. Meerdere passagiers plaatsten beelden op Twitter van de overstroming. Ze konden de terminal ook niet verlaten. De luchthaven riep reizigers op om niet naar het vliegveld te komen.

Jetstar

Omkerende vluchten zijn een bekend verschijnsel. In dergelijke situaties gaat het dan vaak om een technisch of medisch probleem. Maar een maand geleden moest een Boeing 787 van Jetstar omkeren vanwege een bijzondere reden. Door een communicatiefout mocht het vliegtuig niet landen op de luchthaven van Bali en keerde het terug naar Melbourne, waardoor passagiers ruim acht uur in het vliegtuig zaten.