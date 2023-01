China bouwt grootste vliegtuighangar ooit

In China start binnenkort de bouw van de grootste vliegtuighangar ter wereld, kondigde het Chinese HAECO aan.

De grootste hangar ooit staat tot nu toe nog in Duitsland. In de zeppelinhangar werden in de jaren negentig luchtschepen gebouwd. Dit complex neemt in totaal zo’n 80 duizend vierkante meter in beslag. De hangar wordt al jaren niet meer gebruikt voor het doel waarvoor die ooit gebouwd is en fungeert nu als een tropisch waterparadijs.

Een andere grote hangar die nog wel als zodanig in gebruik is staat ook in Duitsland, op Frankfurt Airport. Het enorme pand is in 2008 speciaal gebouwd voor de komst van de Airbus A380. Lufthansa kan er maximaal vier A380’s of zes Boeing 747’s in kwijt. De hangar heeft een oppervlak van bijna 49 duizend vierkante meter.

China

Binnenkort is het record niet meer in Duitse handen. De Hong Kong Aircraft Engineering Company (HAECO), kondigde kortgeleden plannen aan ‘s werelds grootste vliegtuighangar te bouwen op de nieuwe luchthaven van Xiamen in China. Het complex krijgt een vloeroppervlak van maar liefst 292 duizend vierkante meter, en is daarmee ruim 3,5 keer groter dan de Duitse zeppelinhangar.

In de hangar kunnen twaalf grote vliegtuigen, zoals de Boeing 777, en zes kleinere vliegtuigen, zoals de Boeing 737, gelijktijdig worden onderhouden. Daarnaast worden er ook twee schilderstations gerealiseerd. Volgens HAECO moet het een milieuvriendelijke hangar worden met slimme technieken voor verlichting, airconditioning en wateropslag.