KLM-piloot legt spectaculaire beelden vast | Video

KLM-vliegers van een Airbus A330 zagen op weg naar Miami voor de kust van Florida een raketlancering en legden die vast op video.

De KL627 steeg 15 januari rond de klok van 16:00 uur op vanaf Schiphol op weg naar Amerika. Na zo’n tien uur te hebben gevlogen naderde het toestel, registratie PH-AKF, de luchthaven van Miami. SpaceX lanceerde vanuit het Kennedy Space Center in Florida, de locatie waarvan vaker raketten de ruimte ingeschoten worden, een Falcon Heavy voor de eerste missie van de Amerikaanse Space Force van dit jaar. KLM-piloot Vincent Hoekveld filmde de gebeurtenis.

Piloot filmt vanuit cockpit

De beelden laten zien dat de raket zich in de laatste fase bevindt alvorens in een baan om de aarde terecht te komen. Vervolgens scheidt de eerste trap waarna de tweede uiteindelijk verbrandt en de raket richting eindbestemming stuwt. ‘Once in a lifetime view vanuit mijn A330-cockpit’, schreef de KLM-piloot in een LinkedIn-post. Hoekveld laat bij Simple Flying weten dat het weliswaar lijkt alsof de A330 en de raket zich niet ver van elkaar bevinden, maar stelt dat alsnog een slordige 1.100 kilometer tussen beide voertuigen zat. Op dat moment vloog het KLM-toestel op een hoogte van ongeveer twaalf kilometer. ‘Op het eerste gezicht dacht ik dat het een zonsondergang was, maar ik realiseerde al gauw dat dat op dat moment en op die plek helemaal niet mogelijk was en ik kwam erachter dat het een lancering was.’

Uitstel lancering

De lancering zou aanvankelijk een dag eerder plaatsvinden, maar werd om operationele redenen een dag uitgesteld. Hoekveld geeft aan dat de vliegers voorafgaand aan de vlucht op Amsterdam een NOTAM ontvingen dat mogelijk tijdens hun nadering van Miami een raket gelanceerd zou worden. De luchtverkeersleiding hield de vliegers gedurende de oversteek vanuit Europa naar Amerika daarvan op de hoogte.