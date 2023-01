Boeing 777 ‘verliest controle’ na landing

Een Boeing 777 van Air New Zealand beschadigde dit weekend de landingsbaan van Auckland toen het toestel arriveerde.

De machine, registratie ZK-OKN, vertrok 12:30 uur lokale tijd vanuit Melbourne. Slecht weer teisterde Auckland met als gevolg verstoringen in het vliegverkeer. De 777 kon echter nog landen, maar dat was bepaald geen makkie. Tijdens de landing kregen de piloten te maken met windvlagen en zware regenbuien. Hoofdonderzoeker van Transport Accident Investigation Commission (TAIC) laat aan 1News weten dat de vliegers na touch down de controle verloren en dat het vliegtuig afweek van de middellijn. Zowel zes baanlichten als het onderstel raakten beschadigd. Een van de banden liep leeg. De vliegers slaagden er evenwel in de 777 weer onder controle te krijgen waarna zij naar de terminal konden taxiën. Passagiers en crew bleven ongedeerd. Air New Zealand Boeing 777-300 (ZK-OZN, built 2011) on flight #NZ124 from Melbourne apparently drifted off to the side of runway 05 on landing at Auckland Intl AP (NZAA), NZ. It destroyed a number of runway edge lights on its way resulting in the closure of all flights for hours. pic.twitter.com/hrjh5pJqKQ— JACDEC (@JacdecNew) January 27, 2023

Ondanks de eerste constateringen volgt meer onderzoek. De hoofdonderzoeker van TAIC vervolgt dat de bemanning, luchtverkeersleiders, luchthavenpersoneel en andere getuigen om te verhoren. Daarnaast doet de autoriteit technisch onderzoek. Landingssystemen worden bekeken, evenals de elektronische geregistreerde gegevens en verslagen. ‘Het onderzoeksteam beschikt over deskundige kennis van vliegtuigoperaties, engineering en onderhoud’, aldus de toelichting.

Slechte weersomstandigheden

Auckland kreeg begin dit weekend te maken met slechte weersomstandigheden. De stortregens zorgden op grote schaal voor overstromingen. Het vliegveld waar het incident met de 777 zich voordeed moest noodgedwongen tijdelijk de terminals sluiten. Dat resulteerde in een groot aantal omleidingen en annuleringen. Reizigers werden door de slechte weeromstandigheden getroffen. Circa tweeduizend mensen sliepen van vrijdag op zaterdag op de luchthaven van Auckland. Het streven is dat het internationale vliegverkeer dit weekend weer op gang komt. Binnenlandse vluchten zouden eerder hervat worden dan de internationale.