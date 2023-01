Sukhoi Superjet krijgt upgrades

De nieuwe aanpassingen aan de Sukhoi Superjet moeten de luchtvaart in Rusland weer iets op weg helpen, alleen blijft het lastig zonder buitenlandse onderdelen.

De Russische fabrikant Irkut heeft goedkeuring gekregen om de Sukhoi Superjet te voorzien van een upgradepakket. Door middel van het pakket wil de Russische overheid het vliegtuig in de lucht houden en ook de nationale luchtvaartsector helpen om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse onderdelen en vliegtuigen. Het aanbod van Russische onderdelen en vliegtuigen is nog altijd zeer beperkt, terwijl de vraag erg hoog is.

Een belangrijk aspect dat wordt verbeterd aan de Superjet is het bereik. ‘Op verzoek van Irkut werd een belangrijke wijziging in het basisontwerp van de Superjet goedgekeurd, namelijk het plaatsen van een extra brandstofsysteem met verhoogde capaciteit’, aldus de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya. Door middel van het uitbreiden van het vliegbereik kan de Sukhoi-machine op meerdere en langere routes worden ingezet. Het bereik van het toestel is nu nog ongeveer 3000 kilometer. Dat is aanzienlijk minder dan dat van een Boeing 737, de -800 versie kan een afstand van ruim 5700 kilometer overbruggen.

Motoren

Rusland wil de Superjet verder voorzien van meer Russische onderdelen. Op dit moment vliegen de machines nog met motoren die grotendeels bestaan uit westerse onderdelen, waardoor het onderhouden ervan een grote uitdaging is. Volgens Sergey Chemezov, CEO van Rostec, moeten de tests met de Russische PD-8-motoren dit jaar worden afgerond. Het Sukhoi-toestel zal ondanks de vele pogingen nooit helemaal zonder westerse onderdelen kunnen, aldus politicus Vladimir Artyakov. ‘Een klein deel van de onderdelen voor de Superjet zal geïmporteerd moeten worden. Maar onze partners zullen ons altijd helpen in deze kwestie’. Het is niet bekend om welke onderdelen het gaat en wie de partners zijn.