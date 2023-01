Flybe omgevallen door late Dash 8-leveringen

Flybe liet zaterdag weten dat het per direct de operaties moest stoppen. Nu wordt het langzaam duidelijk waarom de maatschappij precies onder curatele is gesteld.

De Britse regionale airline stopte na 290 dagen met de vluchtuitvoering. De maatschappij vroeg passagiers zelf een alternatieve vlucht regelen, omdat ze zelf niet in staat was dat zelf nog te doen. Kort na het nieuws schoten EasyJet en British Airways te hulp en startten met het aanbieden van vliegtickets met korting voor gedupeerden. Ryanair liet op sociale media weten dat Flybe-werknemers daar mogen solliciteren.

Twee beheerders zijn aangesteld om Flybe tijdens de laatste dagen te besturen. Zij verklaarden dat ze ernaar streven essentiële elementen van het besturingssysteem van de maatschappij te behouden, zodat een doorstart toch mogelijk blijft. Een van de beheerders gaf aan dat de oorzaak van de problemen tijdens de start in april 2022 al kon worden vastgesteld. De impact van de coronacrisis op de toeleveringsketens zorgde namelijk voor veel problemen bij het leveren van nieuwe vliegtuigen en onderdelen.

Capaciteit

Flybe ondervond dat als geen ander, de maatschappij liep vertraging op bij de levering van maar liefst zeventien toestellen. Toch had het bedrijf deze machines nodig om alle routes te kunnen bedienen. Het gebrek aan capaciteit kwam voor het eerst tot uiting in juli, toen Flybe de frequenties moest verlagen tijdens het drukke zomerseizoen. De maatschappij was zelfs genoodzaakt enkele routes te schrappen. Tot dit weekend had de airline negen Dash 8’s in bezit, wat betekent dat een groot deel van de vliegtuigen nog altijd niet geleverd is. De beheerders stellen dat Flybe het had gered als dit wel het geval was geweest.