Stoelendans KLM-vlucht, gemoederen lopen op

Afgelopen vrijdag vond onrust plaats op een KLM-vlucht vanuit Dar Es Salaam (Tanzania) op weg naar Schiphol. Een cabin crew moest hals over kop vanuit dat land terugvliegen naar Nederland.

De Boeing 777, registratie PH-BVW, afkomstig uit Zanzibar, landde om 23:15 uur lokale tijd in Dar Es Salaam. Aanvankelijk zou het cabinepersoneel daar gedurende twee nachten verblijven, maar als gevolg van ‘lokale dreiging’, die overigens door een woordvoerder van KLM ongespecificeerd blijft, besloot de luchtvaartmaatschappij haar werknemers vroegtijdig te laten terugkeren naar Nederland. Volgens de zegsvrouw was het geen optie hen een nacht in de Tanzaniaanse stad te laten doorbrengen.

Onrust in Dar Es Salaam

Volgens passagier Guido den Aantrekker duurde het instappen van reizigers al langer dan normaal gesproken het geval is. Die vertraging liep volgens gegevens van Flightradar24 op tot bijna anderhalf uur. Eenmaal aan boord waren de problemen nog niet opgelost. Want waar moest het cabinepersoneel dat werd teruggehaald plaatsnemen? ‘Toen moesten de reizigers van de achterste rij in de Business Class richting Economy Comfort. De passagiers uit die klasse moesten op hun beurt naar goedkopere Economy-plaatsen. Vervolgens bleek dat er KLM-medewerkers op de Business Class-stoelen moesten slapen’, schetst Den Aantrekker de situatie tegenover De Telegraaf.

Op die stoelendans zaten passagiers niet te wachten. Zij haalden verhaal. De gemoederen liepen hoog op. ‘Het werd wat rellerig, want enkele reizigers die naar Economy moesten, waren boos’, vervolgt Den Aantrekker. De gezagvoerder probeerde de zaak te sussen, evenals de purser die ten langen leste ook enkele reizigers dreigde uit te zetten wegens hun opstandige gedrag. Uiteindelijk landden zij allen afgelopen vrijdagochtend om 8:00 uur op Schiphol. KLM stelt dat sprake was van een ‘crisissituatie’ en laat weten de gedupeerde passagiers te compenseren.