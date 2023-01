Vliegveld sluiten? Permanente oplossing voor een tijdelijk probleem

Het is langzaamaan te merken dat er weer verkiezingen aan zitten te komen. In de periode voordat we het stemlokaal in mogen, proberen politieke partijen met gewaagde uitspraken de aandacht naar zich toe te trekken. Zo ook D66 Zuid-Holland, dat in haar verkiezingsprogramma zegt toe te willen werken naar een sluiting van vliegveld Rotterdam The Hague Airport in 2040.

De redenen hiervoor zijn uiteraard de geluidsoverlast en de schadelijke uitstoot die het vliegveld en de luchtvaart in het algemeen veroorzaken. Dat hierop gewezen wordt is terecht, vliegen is ook een stinkende en lawaaiige manier van vervoer. Wat mij echter tegenvalt van een partij als D66, die zich doorgaans hardmaakt voor start-ups en innovatie, is dat zij geen oog lijkt te hebben voor innovatie in de luchtvaartsector. En dat terwijl de start-ups die emissievrij vliegen mogelijk gaan maken, als paddenstoelen uit de grond schieten.

Enkele voorbeelden. Alleen al in Nederland hebben wij bedrijven als Maeve Aerospace en ELECTRON Aviation die volledig elektrische vliegtuigen bouwen. Saluqi Motors fabriceert elektromotoren speciaal voor vliegtuigen. Bij Lucy is men doende met het opzetten van de eerste volledig elektrisch vliegende luchtvaartmaatschappij. Buiten Nederland maakte Eviation vorig jaar de eerste testvlucht met een volledig elektrische negenzitter. Universal Hydrogen deed de eerste motortests met een naar waterstof omgebouwde ATR-42.

De lijst met initiatieven is eindeloos en de hoeveelheid geld die erin wordt gestoken neemt almaar toe. Zeker, lang niet alle lopende projecten zullen tot een commercieel succesvol product leiden. Dit soort initiatieven verbranden meer geld dan olie. Welke partij de beste technologie en de meeste geldschieters heeft, weten we waarschijnlijk pas over tien jaar.

Dat betekent ook dat we stellig nog de komende tien jaar zitten met de problemen die D66 aankaart. Echter, het sluiten van vliegvelden als Rotterdam The Hague Airport is een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem. Een probleem waar op dit moment wereldwijd hard aan gewerkt wordt om op te lossen. En het eerste succes is er. Er vliegen in Nederland al bijna twee jaar lang meerdere elektrische vliegtuigen rond: het betreft dagelijkse vluchten met volledig gecertificeerde vliegtuigen. En ja, die Pipistrels op vliegveld Teuge kunnen ‘maar’ twee personen vervoeren en hebben ‘maar’ een bereik van een uur. Maar let wel, de eerste moderne elektrische auto’s konden ook niet meer dan een uur op de snelweg rijden. Nu, tien jaar later, zie je ook op vakantie in Frankrijk, Spanje en Italië de ene na de andere elektrische auto met Nederlandse kentekens.

Vliegtuigen hebben meer natuurkundige uitdagingen dan auto’s. Dat is dan ook de reden dat de luchtvaartindustrie nog niet zo ver is als de auto-industrie qua emissievrij vervoer. Er is dus nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig voordat er internationaal batterij elektrisch of op waterstof gevlogen kan worden. Maar in plaats van dat onderzoek te steunen, gooit D66 de handdoek in de ring. Luchtvaart is vies, dus het moet weg. De partij die ooit als slogan “Nu vooruit” had, lijkt terug te zijn gevallen op vooral “nu” en weinig “vooruit”…