Boeing zet extra in op 737 MAX

Boeing heeft maandag intern aangekondigd dat het een vierde 737 MAX-productielijn opzet in het nabij Seattle gelegen Everett.

De productielijn komt op de plek waar voorheen de Boeing 787 Dreamliners in elkaar werden gezet. Het assemblageproces van dat type wordt namelijk verplaatst naar de ruimte waarin tot voorkort de 747’s werden geproduceerd. Momenteel heeft Boeing al drie productielijnen voor de 737 MAX in het iets verder van Seattle gelegen Renton. Met de investering hoopt Boeing de productie van het geplaagde toesteltype op te hogen en zo het productietempo van de Airbus A320neo-familie evenaren. Het is de bedoeling dat de faciliteit in de tweede helft van 2024 wordt geopend.

Het is bovendien de eerste uitbreiding van de vliegtuigbouwer in de Amerikaanse staat Washington sinds 2016, toen besloten werd dat de vleugels voor de 777X in Everett gemaakt zouden worden. Volgens Stan Deal, CEO van Boeings commerciële vliegtuigentak, speelde naast de beschikbaarheid van fabrieksruimte ook de aanwezigheid van hoogopgeleide werknemers een belangrijke rol bij het nemen van het besluit. 'Er kunnen meer banen bij komen, maar over het algemeen stelt deze extra lijn ons in staat om het huidige team te behouden, zelfs nu de 747-productie is gestopt', stelde Boeing in een verklaring. Door Boeing-medewerkers in Everett wordt de aankondiging goed ontvangen. Door de jaren heen is het aantal banen bij Boeing in de Amerikaanse geslonken, en er leefden bij het personeel veel zorgen over wat er na het einde van de 747-productie zou gebeuren.

Boeing has just announced internally that it will stand up *a fourth 737 MAX line in EVERETT*



It will be in what was the 787 asembly bay.



Rework on stored 787s will moved the now-empty 747 bay and to the modification center at the south end of Paine Field.— Dominic Gates (@dominicgates) January 30, 2023