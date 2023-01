Drie dagen rouw na crash Griekse Phantom

De Griekse minister van Defensie, Nikolaos Panagiotopoulos, heeft drie dagen van rouw afgekondigd voor de Griekse strijdkrachten. Aanleiding is de crash van een F-4E Phantom van de Griekse luchtmacht.

Afgelopen maandag stortte het toestel neer in de Ionische zee, ten zuiden van de thuisbasis Andravida. Beide bemanningsleden zijn vermoedelijk om het leven gekomen. Op moment van schrijven is één van de twee lichamen geborgen. Het toestel was afkomstig van 338 Mira op Andravida. Dit is het laatste squadron van de Griekse luchtmacht dat nog vliegt met dit iconische toestel.

De F-4E Phantoms van de Griekse luchtmacht zijn inmiddels zo’n vijftig jaar oud. Ruim twintig jaar geleden werden 36 Phantoms gemoderniseerd met een ‘Avionics Upgrade Programme’ (AUP). Hiervan zijn er nog hooguit achttien operationeel. Vermoedelijk zullen de bejaarde Griekse Phantoms nog enkele jaren doorvliegen, tot de introductie van de F-35 bij de Griekse luchtmacht. Behalve in Griekenland, vliegen er nog Phantoms bij de luchtmachten van Turkije, Iran en Zuid-Korea.