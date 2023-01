Nederlandse F-35’s aangekomen in Polen

De acht F-35’s die door de Koninklijke Luchtmacht de komende twee maanden in Polen worden gestationeerd, zijn daar afgelopen week aangekomen.

De eerste drie toestellen arriveerden afgelopen vrijdag. De overige toestellen kwamen later aan op de Poolse vliegbasis Malbork, waar de gevechtsvliegtuigen in februari en maart gestationeerd zijn. Vier F-35’s zullen vanaf die basis worden ingezet voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa, zoals Nederland die eerder dit jaar ook in Bulgarije verzorgde. De andere vier straaljagers doorlopen een trainingsprogramma met NAVO-bondgenoten. Daarbij gaat het om zogeheten vigilance-activiteiten. ‘Deze trainingen verhogen de aanwezigheid van NAVO aan de oostflank en bevorderen de samenwerking tussen de verschillende NAVO-landen’, aldus het ministerie van Defensie. .@Kon_Luchtmacht 🇳🇱 just landed three F-35s at Malbork Air Base in Poland 🇵🇱, in total there will be eight 5th gen fighter jets, ready to support in the #NATO enhanced Air Policing mission#SecuringTheSkies



Photo by: Christian Schrik pic.twitter.com/XhaGHas0XX— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) January 27, 2023

De bewakingstaak bestaat uit de zogenoemde quick reaction alert. Binnen enkele minuten kunnen de gevechtsvliegtuigen de lucht in om een toestel te onderscheppen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een vliegtuig zich niet identificeert of zonder toestemming het luchtruim nadert. Twee F-35’s bewaken permanent het NAVO-luchtruim, de andere twee zijn reserve. Zo kan de inzet gegarandeerd worden.

Een al beschikbare hangar en platformen op de vliegbasis, die speciaal bedoeld zijn voor internationale partners, worden nu in gebruik genomen door het 150-koppige Nederlandse detachement. Verder worden de F-35’s ondergebracht in speciale tenten, zogeheten vliegtuigshelters. De tenten zijn door een team van ruim dertig genisten en technici van de landmacht gebouwd. Een containerpark wordt tijdelijk aangewend als kantoor- en verblijfsruimte. Ook dit park is grotendeels door het landmachtteam gebouwd. De F-35’s worden ondergebracht in speciale vliegtuigshelters

© Ministerie van Defensie