Boeing neemt afscheid van de 747

Na meer dan een halve eeuw is nu echt een einde gekomen aan de geschiedenis van de Queen of the Skies. Bij de 747-fabriek in Everett nam Boeing tijdens een ceremonie afscheid van de Jumbo.

Meer dan negenduizend toeschouwers zagen hoe verschillende bij de 747 betrokken mensen hun woordje deden. Onder hen ook klanten. Van alle maatschappijen die ooit bij Boeing een 747 aan hun vloot toevoegden, stond er een vlag op het podium. Van KLM, Pan Am, en ook van de Amerikaanse vrachtvervoerder Atlas Air dat het allerlaatste toestel in ontvangst nam.

Deze 747-8F, met de registratie N863GT zal worden verhuurd aan Kuehne+Nagel. Het betreft de 1.574e 747 die sinds 1969 geproduceerd en draagt de naam ‘Empower’. De voorlaatste 747, die ook naar Atlas Air ging en voor Kuehne+Nagel zal vliegen, kreeg de naam ‘Inspire’.

John Dietrich, de CEO van Atlas Air, sprak lovend over de 747: “We begonnen in 1992 met een Boeing 747”, vertelde hij de aanwezigen. Inmiddels bezitten ze 56 toestellen, meer dan welke andere maatschappij dan ook. “De Boeing 747 heeft een hoog laadvermogen, een goed bereik en de lading door de neus is ongeëvenaard”, aldus Dietrich.

Onder de aanwezigen waren onder anderen Charles Trippe, kleinzoon van Pan Am-oprichter Juan Trippe en verschillende ‘Incredibles’; de Boeing-medewerkers die de eerste 747 ontwierpen en bouwden. Boeing-president David Calhoun sprak nu eens niet over geplaagde toestellen maar vierde de geschiedenis van Boeings meest toonaangevende toestel. Hij dankte alle betrokkenen. Volgens hem betreft de Jumbo een symbool voor innovatie door Boeing. Het bedrijf zal in die geest blijven doorwerken, aldus Calhoun.

