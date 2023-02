Flyr vliegt niet meer

De in Noorwegen gevestigde budgetmaatschappij Flyr heeft haar faillissement aangevraagd en is met onmiddellijke ingang gestaakt met alle activiteiten. De airline slaagde er niet langer in aan betalingsverplichtingen te voldoen.

Het management van de luchtvaartmaatschappij gaf eerder deze week te kennen dat het in de problemen verkeerde na niet genoeg kapitaal te hebben opgehaald om de winter door te komen. Op dezelfde dag plaatste de Oslo Stock Exchange (OSL) Flyr in een zogenaamde herstelbox. Dat is een soort curatelemaatregel voor bedrijven waarvan het voortbestaan onzeker is.

Flyr werd in 2020 opgericht door Erik G. Braathen, de voormalige CEO van de inmiddels niet meer bestaande Noorse luchtvaartmaatschappij Braathens. De naam Flyr is Noors voor vliegen, en dat deed de maatschappij vanaf Oslo Gardermoen. In juni 2021 ontving Flyr een Air Operator Certificate van de Noorse CAA. De luchtvaartmaatschappij was oorspronkelijk van plan om met een vloot van dertig vliegtuigen naar binnenlandse en Europese bestemmingen te vliegen. De eerste vlucht van Oslo naar Tromsø werd uitgevoerd door een Boeing 737-800.

Volgens Flyr waren er 430 miljoen Noorse kronen nodig, omgerekend zo’n 41 miljoen euro, om het winterseizoen te overleven. Dit wilde de airline bereiken door middel van een private plaatsing op de beurs. Maar de belangstelling voor de aandelen was gering. Zonder geld was het onduidelijk hoelang de maatschappij zou blijven bestaan. “Als het bedrijf er niet in slaagt dit extra kapitaal tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 aan te trekken, kan Flyr zijn toekomstige activiteiten mogelijk niet voortzetten”, voorzag de luchtvaartmaatschappij reeds in november. Op 30 januari vloog Fyr voor het laatst en nog geen dag later volgde de faillissementsaanvraag.