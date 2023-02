‘Lelystad Airport opvanglocatie asielzoekers’

Het kabinet zou Lelystad Airport op het oog hebben als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Dat meldt De Telegraaf.

Per 1 juli heeft de overheid 19.000 opvangplekken nodig om te voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zoals afgelopen jaar gebeurde. Deze week bespreekt de verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg (VVD) de kwestie met burgemeesters, maar duidelijk is dat er een hoop opvangplaatsen bij moeten komen. In dat verband zal opnieuw worden gekeken of en in hoeverre er nog rijksvastgoed beschikbaar is waarin onderdak geboden kan worden aan asielzoekers. Er mag volgens de staatssecretaris ‘geen enkele mogelijkheid onbenut blijven’, zo schreef hij eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van bronnen meldt De Telegraaf dat onder meer Lelystad Airport in beeld zou zijn als opvanglocatie. De luchthaven mag vanwege problemen met het verkrijgen van de benodigde natuurvergunning voorlopig niet open. Zo moet het vliegveld eerst voldoende stikstofrechten zien te bemachtigen. Dat zou inmiddels rond zijn, maar het kabinet neemt pas in 2024 een definitief besluit over de opening van de luchthaven. Er zou nu eerst gekeken worden of het vliegveld een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers zou zijn. Het is nog niet duidelijk of het dan om tijdelijke opvang zou gaan.