S7 houdt alle A321neo’s aan de grond

De Russische luchtvaartmaatschappij S7 heeft al haar Airbus A321neo’s buiten gebruik gesteld. De maatschappij noemt gepland onderhoud als reden maar men speculeert over andere motieven.

Al bijna een jaar voert Rusland oorlog tegen Oekraïne. Het Westen reageert onder meer met omvangrijke sanctiepakketten die ook de luchtvaartsector raken. Maatschappijen missen bijvoorbeeld reserveonderdelen voor westerse modellen. Dit werd vooral duidelijk door Aeroflots kannibalisatie van een bijna nieuwe Airbus A350 in de zomer van 2022. Om deze reden denkt men ook dat er meer zit achter het plotselinge aan de grond houden van de A321’s.

S7 heeft acht A321’s in dienst. Een van deze toestellen is sinds eind november al niet meer van de grond gekomen. De anderen voltooiden hun laatste vluchten tussen 7 en 16 januari 2023. De luchtvaartmaatschappij stelde de A321neo niet uit dienst te hebben genomen vanwege sancties en gebrek aan reserveonderdelen, maar slechts voor onderhoud. “Traditioneel wordt een deel van de vliegtuigvloot in de winter op schema onderhouden om zich voor te bereiden op het hoogseizoen”, aldus S7. Het Russische platform Frequentflyers schrijft daarentegen dat de luchtvaartmaatschappij bezig is met het sparen van de Pratt &Whitney-motoren van de A321neo voor de zomer. Het wijst op eerdere motorproblemen bij andere luchtvaartmaatschappijen zoals Indigo in India, evenals wereldwijde vertragingen bij leveranciers vorig jaar. Het is dus geen exclusief probleem vanwege sancties die de uitdagingen alleen nog maar groter maken, mochten er echt gebreken zijn.

De A321 Neo’s zijn de grootste toestellen van S7. De maatschappij vliegt onder andere ook met Boeing 737-800’s, Embrear E170’s en A319’s. Dat deze vloot voor honderd procent uit westerse vliegtuigen bestaat zal in de toekomst nog wel eens voor problemen bij S7 gaan zorgen.