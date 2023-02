Finnair A350’s krijgen upgrade door oorlog

Door de oorlog in Oekraïne mag er geen gebruik meer worden gemaakt van het Russische luchtruim. Dat maakt het lastig voor Finnair om naar Azië te vliegen, maar inmiddels is er een oplossing gevonden.

Het voordeel van Finnair op routes naar Aziatische bestemmingen zoals Tokio, Singapore of Seoul is altijd de directe verbinding vanuit Helsinki geweest. Omdat de Airbus A350’s van de Finse airline Rusland nu moeten vermijden is de vluchtduur op routes naar Azië aanzienlijk toegenomen. Om de lange vluchten toch te kunnen uitvoeren was Finnair genoodzaakt minder vracht en passagiers mee te nemen. Samen met Airbus is daar nu iets op bedacht.

Door middel van aanpassingen aan de vliegtuigen, kunnen de routes worden uitgevoerd met meer vracht, passagiers en kerosine. Inmiddels hebben tien van de zeventien A350’s de upgrade gehad. De airline geeft aan dat het gaat om ‘kleine wijzigingen en updates aan de vliegtuigsoftware’. Hierdoor hebben de Airbussen nu een hoger maximaal startgewicht. De totale capaciteit kan volgens de maatschappij met maximaal acht ton worden vergroot, afhankelijk van het vliegtuig, de route en de vliegtijd. ‘De software compenseert de verandering in het zwaartepunt, dus de manier waarop het vliegtuig vliegt verandert niet’, aldus Finnair. De aangepaste A350’s worden op dit moment al ingezet, maar voorlopig alleen op de routes van Helsinki naar Seoul en Tokio.