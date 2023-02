Gulfstream van Defensie continu kapot

De Gulfstream IV van Defensie die veelal in gebruik is voor hooggeplaatst militair en civiel personeel, kan vaak niet vliegen als gevolg van technische problemen. Inmiddels is de zakenjet een grote kostenpost geworden.

Het privétoestel staat de laatste tijd bijna structureel aan de grond. Veel vluchten moeten daarom worden geannuleerd met omboekingen naar een lijnvlucht of het inhuren van een dure zakenjet als gevolg. Zo ook vorige week, toen er een bezoek gepland stond van Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, aan meerdere militaire bases in Roemenië. De routes zouden met de Gulfstream worden gevlogen, omdat die niet met een lijnvlucht te doen zijn. Toen bleek dat het toestel wederom kapot was, moest er voor tien duizenden euro’s een zakenjet worden ingehuurd.

Opmerkelijk is dat de pechvogel pas sinds kort terug is uit Savannah, in de Verenigde Staten, waar het toestel ruim een half jaar stond voor groot onderhoud. Ondanks de check werd de eerste retourvlucht naar Nederland geannuleerd omdat de machine defect bleek.

Vervanging

Gebruikers van de Gulfstream, registratie V-11, moeten nog even wachten op een goed functionerend vliegtuig. Defensie schafte al eerder een tweedehands Gulfstream G650 aan. Dit toestel stamt uit 2015 en wordt nu aangepast voor militair gebruik. Naar verwachting kan deze jet medio 2023 worden ingezet. Daarna gaat de stokoude V-11 de verkoop in.

V-11

Defensie beschikt al lang over de Gulfstream IV. Het vliegtuig wordt sinds 1996 gevlogen door de luchtmacht en is al bijna 36 jaar oud. De machine wordt doorgaans ingezet voor het vervoer van hooggeplaatst militair en civiel personeel en ook voor commandovoering, inspecties, coördinatie en liaisonvluchten. Vanwege de militaire rol die het toestel ook vervult is het uitgerust met onder andere UHF-radio’s en speciale navigatieapparatuur.