Marokko investeert flink in luchtmacht

De koninklijke luchtmacht van Marokko is flink aan het shoppen geslagen. Marokko blijft uitbreiden en moderniseren met in het achterhoofd het sluimerende conflict met Algerije.

Het Noord-Afrikaanse Marokko is druk in de weer met het bouwen aan een moderne luchtmacht die als afschrikking kan fungeren in de regio, meldt de denktank Moroccan Institute for Policy Analysis (MIPA) in een rapport. Momenteel kan het Marokkaanse luchtwapen beschikken over 23 F-16 straaljagers. Deze worden gemoderniseerd tot F-16V. Ook worden er 25 extra stuks van het type F-16C/D Block 72 aangekocht, lopen er een aanbesteding voor F-100 motoren van Raytheon Technologies en nog meerdere andere projecten.

Zo werden er in 2020 voor 4,25 miljard dollar twaalf helikopters besteld die vanaf 2024 nog aangevuld worden met 24 AH-64 Apaches. Ook worden er vier MQ-9B SeaGuardian-drones aangekocht. Deze grote drones worden uitgerust met laser- en GPS-geleide munitie. Daarnaast heeft Marokko ook kamikazedrones gekocht en komen uit Turkije 19 Bayraktar TB2 gevechtsdrones. Een opvallende deal is de levering van het Barak MX raketafweersysteem door Israel Aerospace Industries (IAI). De verstandhouding tussen Marokko en Israël is de laatste tijd erg verbeterd, zoals ook blijkt uit het vliegverkeer tussen de landen.

Duidelijk is dat Marokko niet alleen de capaciteit van zijn luchtmacht wil vergroten, maar ook het onderhoud, de reparatie en de productie van vliegtuigen en drones wil opvoeren om zo de inzetbaarheid van bestaande eenheden te vergroten. De investeringen hebben het defensiebudget opgestuwd naar 4,3% van het BBP. Een enorm bedrag dus. Toch heeft tegenstrever Algerije nog altijd procentueel meer geld gereserveerd: in dat land is de kostenpost nooit onder 5,5% van het BBP geweest.