Qatar Airways en Airbus begraven strijdbijl

Na anderhalf jaar ruziën zijn Qatar Airways en Airbus tot een overeenkomst gekomen over het verfprobleem bij de Airbus A350.

Nadat er op de A350’s van Qatar Airways problemen met de deklaag werden ontdekt, klaagde de luchtvaartmaatschappij Airbus aan. De vliegtuigbouwer besloot vervolgens de nog openstaande bestelling voor vijftig Airbus A321’s aan Qatar Airways te annuleren. Dat bracht een nieuwe rechtszaak met zich mee. In het dispuut over de schade aan het lakwerk eiste de golfmaatschappij ruim 600 miljoen dollar van de fabrikant als vergoeding.

Beide partijen gaven woensdag aan dat er nu een oplossing is gevonden: ‘Qatar Airways en Airbus zijn verheugd dat ze een schikking hebben bereikt in hun geschil over de schade en het aan de grond houden van de A350’. De reparaties aan de toestellen zijn naar verluidt al gestart. Wat er precies is afgesproken tussen de twee bedrijven is niet bekend, wel worden alle juridische claims stopgezet. Nu het conflict tot een einde komt wordt er ook gestart met de levering van de vijftig A321neo’s waarvan de bestelling eerder was geannuleerd. Ook neemt de airline de komende tijd de resterende A350’s in ontvangst.

Het nieuws komt kort na een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Qatar. Hij zou met het staatshoofd van Qatar hebben gesproken over het geschil tussen beide bedrijven.