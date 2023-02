Voortbestaan Zaventem op het spel

Brussels Airport, in de volksmond bekend als luchthaven Zaventem, bevindt zich in het nauw. Evenals luchthavens in Nederland kampt Zaventem met problemen ter zake de vergunning. Ook bij de zuiderburen kan die niet worden verstrekt eer er een oplossing is gevonden voor het stikstofprobleem.



De uitstoot van stikstof in Vlaanderen is te hoog. Deze uitstoot dient bij wet te worden teruggedrongen, anders kunnen vergunningen voor onder meer Brussels Airport niet worden verstrekt. De agrarische sector, de luchtvaart en de bouw zitten met het stikstofdossier in hun maag. Hoewel de regering van Vlaanderen al enige tijd bezig is met maatregelen, leidde dit vooralsnog maar tot weinig concrete vooruitgang.

De verantwoordelijke minister Zuhal Demir (N-VA) luidt nu de noodklok. De vergunning van Zaventem dateert van 2004 en loopt af in juli 2024. “Tegen de zomer moet er dus een nieuwe vergunning aangevraagd worden”, zegt de minister dan ook.

Voor het verkrijgen van die nieuwe vergunning moet eerst duidelijk worden welke hoeveelheid stikstof Brussels Airport mag uitstoten. “Zoals elke sector hebben ook wij nood aan een regelgevend kader wat stikstof betreft. Daarom is het belangrijk dat hierover op Vlaams niveau op korte termijn een rechstzeker decreet wordt gestemd”, zo legt de luchthaven uit.

De zaak is een heet hangijzer voor de Vlaamse politiek. Demir benadrukt dat er snel een oplossing geforceerd moet worden ter voorkoming dat de luchthaven moet sluiten. “Dat gaat over tienduizenden banen, hè? Willen we die op het spel zetten?”, vraagt de minister zich af. De Open VLD en CD&V lijken voorlopig niet warm of koud te worden van de woorden van de minister over de toekomst van Zaventem en zien hierin vooral een politieke strategie.