Opmerkelijk: passagiers laten baby achter bij check-in

Een vreemd incident met twee, of eigenlijk drie, passagiers op de luchthaven van Tel Aviv.

Twee reizigers zouden vanuit Israël met Ryanair naar Brussel-Charleroi vliegen. Het koppel arriveerde – met hun baby – aan de late kant op de luchthaven. Tijdens het inchecken kregen de twee te horen dat ze een extra ticket van zo’n 25 euro moesten kopen als ze hun kind het vliegtuig mee in wilden nemen. De keuze was snel gemaakt: het stel besloot de twee tientjes uit te sparen en hun baby bij de incheckbalie achter te laten.

De twee passagiers lieten het kind prompt achter in de kinderwagen en haastten zich naar de beveiliging in een poging hun vlucht te halen. Daarop nam de incheckmedewerker contact op met de beveiliging van de luchthaven, die het incident tegenover CNN bevestigde. De beveiliging wist de ouders te onderscheppen en schakelde de lokale politie in. Vanzelfsprekend stond het Ryanair-personeel met de mond vol tanden: ‘We hebben zoiets nog nooit gezien. We konden niet geloven wat we zagen’, zei een van de managers tegenover The Jerusalem Post. Volgens de Israëlische politie was de situatie echter snel opgelost en is er geen verder onderzoek nodig. The couple was scheduled to travel to Brussels, Belgium, on a Ryanair flight from Ben Gurion International Airport.



Two parents with Belgian passports were detained by police after leaving their baby at the check-in at the Ben-Gurion Airport in Tel Aviv. pic.twitter.com/fkMqxhBowv— FL360aero (@fl360aero) February 2, 2023