British Airways verbiedt cockpitfoto’s

Medewerkers van British Airways werden donderdag onaangenaam verrast door een mededeling van de maatschappij. Velen zijn teleurgesteld door het besluit.

Foto’s van en uit de cockpit zijn geliefd op sociale media. Sommige piloten en cabinemedewerkers plaatsen dagelijks beelden van hun werkomgeving. British Airways staat ondanks de immense populariteit dergelijke foto’s niet meer toe. De luchtvaartmaatschappij heeft de richtlijnen voor haar personeel aangepast wat betreft het plaatsen van foto’s en video’s op social media.

Medewerkers reageren nu op de beslissing. Dave Wallsworth, een British Airways-gezagvoerder, deelt zijn beeldmateriaal met ruim 100.000 volgers en bedankte hen op Twitter: ‘Helaas mogen mijn collega’s en ik vanwege een nieuw bedrijfsbeleid niet langer posten terwijl we aan het werk zijn voor British Airways. Daarmee komt er een eind aan mijn berichten, foto’s en video’s vanuit de cockpit. Bedankt voor alle leuke reacties door de jaren heen’. British Airways reageerde op het emotionele bericht van Wallsworth, ‘Nou Dave, bedankt voor je steun, berichten en foto’s door de jaren heen’.

Ontkenning

De Britse airline ging op de commotie in: ‘We hebben geen enkele collega ontmoedigd op sociale media te posten, integendeel. We hebben onze medewerkers duidelijkheid gegeven over wat gepast is en wanneer. Als onze collega’s bijvoorbeeld een vliegtuig besturen, zijn zij verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen aan boord’. Unfortunately, due to newly published company guidelines, I & my colleagues will no longer be allowed to post when ‘professionally engaged in our job’ at @British_Airways So that’s the end of my flying posts,photos and videos. Thanks for all the lovely comments over the years.😢— Captain Dave (@DaveWallsworth) February 1, 2023 pic.twitter.com/cyT5pwG9cV— British Airways (@British_Airways) February 2, 2023