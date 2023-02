Mogelijk acties bij easyJet in meivakantie

De vakbond FNV laat in een persbericht weten dat er een ultimatum is gestuurd naar easyJet namens medewerkers van de maatschappij. Er bestaat een kans dat het cabinepersoneel binnenkort actie gaat voeren.

De afgelopen maanden sloot ruim veertig procent van het cabinepersoneel van easyJet zich aan bij de FNV. Zij willen dat de vakbond hen vertegenwoordigt bij onderhandelingen over een betere cao. Ze eisen een basisloon van minimaal veertien euro per uur en een automatische prijscompensatie. Tot zover weigert easyJet in gesprek te gaan met de FNV. Voor leden van de vakbond is het nu genoeg.

Ook een andere vakbond, de VNC strijdt voor een beter loon voor de cabinemedewerkers. EasyJet stelde een loonsverhoging voor van 7,5 procent, maar zelfs daarmee blijven de basislonen onder het minimumloon liggen. Stijn Jansen, bestuurder van FNV Luchtvaart, zei dat de meeste VNC-leden zo verstandig waren het voorstel af te wijzen.

Acties

Het ultimatum loopt tot donderdag 16 februari. Als easyJet dan nog steeds weigert in gesprek te gaan met de FNV, komen er acties. ‘Wij zullen stap voor stap de acties opbouwen, zolang easyJet niet tegemoetkomt aan onze eisen. En daarbij schuwen we ook niet in de meivakantie het werk neer te leggen’, aldus Jansen.