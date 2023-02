Voor het eerst F-35’s naar noordelijkste basis VS

De Verenigde Staten opereerden eerder deze week voor het eerst met F-35’s in Groenland.

Vier F-35’s namen eind januari deel aan de om de paar maanden gehouden oefening Noble Defender van het North American Aerospace Defense Command (NORAD). De toestellen vlogen daarbij van Alaska naar vliegbasis Thule in Groenland, de meest noordelijke luchtmachtbasis de Verenigde Staten, alwaar de temperaturen momenteel tussen de -20 en -30 graden Celsius liggen. Met de eerste inzet toont NORAD naar eigen zeggen ‘de wendbaarheid van haar capaciteiten in de Arctische verdediging’. ‘Ons vermogen om in het noordpoolgebied te opereren is van cruciaal belang voor ons vermogen ons thuisland te verdedigen’, zei NORAD-generaal Glen VanHerck. ‘Met Operatie Noble Defender hebben we onze bereidheid en capaciteit aangetoond om zelfs onder de zwaarste weersomstandigheden operaties boven de poolcirkel uit te voeren.

Bij de oefening werden naast de F-35’s ook drie CF-18’s, vier KC-135’s, een CC-150, een E-3 en een CH-149 ingezet. Richting het einde van de operatie voerde een aantal gevechtsvliegtuigen een onderschepping uit van een B-52-bommenwerper. De CF-18’s begeleidden het toestel tijdens een vlucht door Canada en de VS.