Honderdduizenden gratis vliegtickets naar Hongkong

Hongkong geeft binnenkort 500.000 vliegtickets weg om het toerisme naar de stad te stimuleren.

Sinds het begin van de coronapandemie en de strenge maatregelen in Hongkong, is de toerismesector op zijn gat komen te liggen. In 2022 brachten nog maar enkele honderdduizenden reizigers een bezoek aan de stad, waar dat er voor de coronacrisis jaarlijks nog 56 miljoen waren. In een poging toeristen terug te lokken gaat de regering honderdduizenden gratis vliegtickets uitdelen. De actie kost omgerekend zo’n 260 miljoen euro. Het plan, dat ook luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific, HK Express en Hongkong Airlines een broodnodig steuntje in de rug moet bieden, werd eerder al aangekondigd, maar werd vanwege de strenge reisrestricties op de lange baan geschoven.

De ‘Hello Hong Kong’-actie gaat over een aantal weken van start op de website van de luchthaven van de stadstaat. In maart staat deelname open voor mensen in het zuidoosten van Azië en in april voor de Chinezen die op het vasteland wonen. Vanaf 1 mei kan ook de rest van de wereld in de prijzen vallen. In juli worden er bovendien enkele tickets vrijgegeven voor Hongkongers die de tijdens de pandemie gemiste reizen willen inhalen.