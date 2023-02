Kleurrijk kindervervoer tussen ziekenhuizen

Op verschillende plaatsen in Amerika kun je ze tegenkomen: helikopters en ambulances die worden ingezet om zieke baby’s en kinderen te vervoeren tussen ziekenhuizen. Een wel heel fraai uiterlijk hebben de helikopters van LifeFlight Critical Care Transport. Deze organisatie is gebaseerd op het vliegveld Opa Locka Executive, ten noordwesten van Miami in de staat Florida. Naast twee helikopters maakt men ook gebruik van ambulances die al even kleurrijk zijn bestickerd. De helikopters en ziekenauto’s vervoeren jaarlijks 4.000 patiënten naar het Nicklaus Children’s Hospital in Miami.

Veilig

De doelstelling van LifeFlight is het veilig vervoeren van (vroeggeboren) baby’s, zuigelingen en kinderen vanuit lokale klinieken en ziekenhuizen in Florida, het Caribisch gebied en Zuid- en Midden-Amerika, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Op verzoek vervoert LifeFlight ook patiënten van het Nicklaus Children’s Hospital naar andere ziekenhuizen. Het team bestaat uit multidisciplinaire medische professionals, zoals verpleegkundigen, paramedici en spoedeisende medische technici. Ze zijn verantwoordelijk voor kritieke zorg, intensive care ondersteuning en speciaal zorgvervoer.

Vloot

De vloot van LifeFlight bestaat uit een Sikorsky S76C+ helikopter en een gehuurde S76C++ helikopter. Beide worden beheerd door PHI Air Medical. Er is ook een reserve-Sikorsky oproepbaar. De toestellen zijn uitgerust om elke patiënt van elke leeftijd met een acuut zorgniveau te vervoeren. Daarnaast kan men voor de langere afstanden tussen ziekenhuizen een beroep doen op vliegtuigen via Aitheris of een ander luchtvaartbedrijf. Op de grond zijn zes ambulances beschikbaar, die speciaal zijn uitgerust om kritieke zorg of geavanceerde levensreddende ondersteuning aan patiënten te bieden. Sikorsky S-76 helikopter van LifeFlight op Opa Locka in Florida (C) Remco de Wit Kinderambulance van LifeFlight op het vliegveld Opa Locka (c) Remco de Wit