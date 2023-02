Toch weer zorgen om Schiphol

Mogelijk moet Schiphol in de mei- en zomervakantie net als vorig jaar een maximum instellen voor het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven vertrekt.

Anders dan vorig jaar lijken de zaken bij de beveiliging wel op orde, maar de afhandelingsbedrijven op het vliegveld kampen nog altijd met personeelstekorten. Er zouden nog honderden extra medewerkers nodig zijn om de drukke periodes aan te kunnen. Mocht het de bedrijven niet lukken om die problemen binnen een aantal weken op te lossen, dan zal er vanuit Schiphol opnieuw moeten worden ingegrepen. ‘Er is sprake van een patstelling. De beloning van de beveiligers ligt rond de 17 euro per uur, waar dat op het platform 12 euro per uur is. Daardoor vertrekken er mensen’, zegt een woordvoerder van de luchthaven tegenover De Telegraaf.

Halverwege januari was de toon vanuit Schiphol nog optimistischer. Interim-CEO Ruud Sondag kondigde toen aan dat de beperkingen van het aantal reizigers vanaf 26 maart worden losgelaten. Wel gaf hij daarbij aan dat er op piekmomenten, zoals ochtenden in de meivakantie, nog extra inspanningen nodig zouden zijn om de drukte aan te kunnen.

Vorig jaar liep de situatie in de meivakantie volledig uit de hand. Op de luchthaven stonden urenlange wachtrijen door tekorten in met name de beveiliging. Ook raakten er door de krapte bij de afhandelingsbedrijven talloze koffers kwijt. De problemen duurden vervolgens nog maanden voort en kostten uiteindelijk CEO Dick Benschop zijn baan.